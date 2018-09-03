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На Ставрополье до конца года откроются два детских сада
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На Ставрополье до конца года откроются два детских сада 

ТАСС 14 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Новые детские сады откроются в селе Подкумок и городе Михайловске Ставропольского края в 2018 году. Учреждения примут 375 детей, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы губернатора края.
"Планируется, что один из них — в городе Михайловске Шпаковского района на 280 мест — будет сдан в эксплуатацию этой осенью. Работы по созданию детского сада на 95 мест в селе Подкумок Предгорного района должны быть завершены до конца года", — уточняется в сообщении.
Город Михайловск с населением более 90 тыс. человек находится рядом с краевой столицей. Из-за активной жилой застройки, увеличения числа семей с детьми в городе возник дефицит мест в детских садах и школах. В селе Подкумок живут более 3 тыс. человек, детский сад в селе был построен более 60 лет назад, из-за его аварийного состояния детей пришлось перевести в здание школы.
В рамках развития сети дошкольных образовательных учреждений в регионе также проходит реконструкция детского сада на 80 мест в селе Константиновском и реконструкция детского сада на 60 мест в селе Александровском.
Ранее сообщалось, что в ближайшие два года при поддержке федерального бюджета в регионе будут построены также три детских сада с ясельными группами. По данным краевого минобразования, все дети с трех до семи лет обеспечены местами в детских садах в регионе. Для повышения доступности дошкольного образования на Ставрополье вводятся вариативные формы: группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, консультационные пункты, группы присмотра и ухода за детьми.
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