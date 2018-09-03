В Конькове проходит мероприятие «Дети против террора»

В здание центра по работе с семьей и молодежью «Коньково» на Миклухо-Маклая, 59 сейчас проводится мероприятие «Дети против террора». Событие это приурочено к Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

На площадке возле центра ребята вместе с педагогами центра мастерят белых бумажных журавликов. Вообще, традиция изготовления таких журавликов уходит корнями в японское поверье о том, что если сложить тысячу таких оригами, то загаданное желание сбудется непременно, а больной исцелится. Не так давно в символику журавлика проникло и другое значение — символ мира.

А совсем маленькие участники мероприятия рисуют на асфальте картины, посвященные миру, родному городу и семье.

Международный День солидарности в борьбе с терроризмом был учрежден в 2005 году. По официальным данным в результате террористического акта в бесланской школе № 1 погибли 334 человека, из них 186 детей, 15 учителей, более 900 человек.