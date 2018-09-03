Медведев поручил актуализировать порядки оказания медпомощи пациентам с онкологией

МОСКВА, 3 сентября. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву актуализировать порядки оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Соответствующее поручение глава кабмина дал по итогам совещания о развитии онкологической помощи, которое прошло 25 июля.

"Минздраву России в связи с реализацией федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» обеспечить актуализацию порядков оказания медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе в части маршрутизации пациентов и стандартов оснащения медицинских организаций и их подразделений", — говорится в списке поручений, опубликованном в понедельник на сайте правительства. Доклад в кабмин необходимо представить до 20 ноября 2018 года.

Медведев также поручил ведомству составить план приобретения дорогостоящего медицинского оборудования и проанализировать существующие клинические рекомендации для лечения пациентов с онкологией, чтобы привести их в соответствие с передовыми международными подходами в этой сфере. Кроме того, Минздраву поручено на примере онкологической службы отработать модель цифровизации здравоохранения, которая позволит осуществлять контроль за состоянием здоровья пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания им медицинской помощи.

"Минздраву России, ФОМС в рамках подготовки проектов правовых актов по реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов проработать вопрос введения способов оплаты и тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию", — говорится в еще одном пункте поручений.