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Медведев поручил актуализировать порядки оказания медпомощи пациентам с онкологией
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Медведев поручил актуализировать порядки оказания медпомощи пациентам с онкологией 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ИА Гарант
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву актуализировать порядки оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Соответствующее поручение глава кабмина дал по итогам совещания о развитии онкологической помощи, которое прошло 25 июля.
"Минздраву России в связи с реализацией федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» обеспечить актуализацию порядков оказания медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе в части маршрутизации пациентов и стандартов оснащения медицинских организаций и их подразделений", — говорится в списке поручений, опубликованном в понедельник на сайте правительства. Доклад в кабмин необходимо представить до 20 ноября 2018 года.
Медведев также поручил ведомству составить план приобретения дорогостоящего медицинского оборудования и проанализировать существующие клинические рекомендации для лечения пациентов с онкологией, чтобы привести их в соответствие с передовыми международными подходами в этой сфере. Кроме того, Минздраву поручено на примере онкологической службы отработать модель цифровизации здравоохранения, которая позволит осуществлять контроль за состоянием здоровья пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания им медицинской помощи.
"Минздраву России, ФОМС в рамках подготовки проектов правовых актов по реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов проработать вопрос введения способов оплаты и тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию", — говорится в еще одном пункте поручений.
Также Минздраву, Минэкономразвития, Минфину совместно с правительством Московской области и АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» необходимо проанализировать результаты реализации в Подмосковье проектов государственно-частного партнерства по оказанию населению онкологической помощи, чтобы положительный опыт региона можно было использовать и в других субъектах РФ.
Как ранее сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова, нацпроект «Здравоохранение» одобрен президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. На шесть лет на его реализацию выделят более 1,36 трлн рублей.
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