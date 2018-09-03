Воспитанники цирковой школы-интерната в Кузьминках поздравят первоклассников

Городской праздник «Здравствуй, школа!» состоится на базе Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина в Кузьминках.

Гостями станут первоклассники и учащиеся младших классов, которые воспитываются в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, на мероприятие приглашены граждане, выразившие желание принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также опекуны, попечители и приемные родители. Они смогут пообщаться с детьми в непринужденной праздничной обстановке и получить консультации у специалистов органов опеки и попечительства и руководителей Школы приемных родителей.

В программе праздника — подвижные игры, викторины, катания на конных повозках, концертная программа с участием детских творческих коллективов и воспитанников ЦССВ имени Ю. В. Никулина. А завершится мероприятие вручением детям подарков к началу учебного года и праздничным чаепитием.

Мероприятие состоится 06 сентября по адресу: Волгоградский проспект, дом 169, корпус 2. Начало — в 15.00.