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Воспитанники цирковой школы-интерната в Кузьминках поздравят первоклассников
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Воспитанники цирковой школы-интерната в Кузьминках поздравят первоклассников 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Городской праздник «Здравствуй, школа!» состоится на базе Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина в Кузьминках.
Гостями станут первоклассники и учащиеся младших классов, которые воспитываются в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, на мероприятие приглашены граждане, выразившие желание принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также опекуны, попечители и приемные родители. Они смогут пообщаться с детьми в непринужденной праздничной обстановке и получить консультации у специалистов органов опеки и попечительства и руководителей Школы приемных родителей.
В программе праздника — подвижные игры, викторины, катания на конных повозках, концертная программа с участием детских творческих коллективов и воспитанников ЦССВ имени Ю. В. Никулина. А завершится мероприятие вручением детям подарков к началу учебного года и праздничным чаепитием.
Мероприятие состоится 06 сентября по адресу: Волгоградский проспект, дом 169, корпус 2. Начало — в 15.00.
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