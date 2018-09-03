Больше 16 тысяч юных вологжан научились оказывать первую медицинскую помощь

О здоровом образе жизни и методах оказания первой медицинской помощи минувшим летом узнали ребята. В детских загородных лагерях полезные уроки для них провели специалисты областного центра медицинской профилактики.

По словам медиков, такая работа мотивирует школьников вести здоровый образ жизни, избегать вредных привычек. Чтобы ребята лучше воспринимали инфляцию, мероприятия прошли в интерактивном формате. Состоялись конкурсы рисунков, плакатов, спортивные состязания, викторины и тренинги, экологические акции.

«Наша работа направлена на то, чтобы дети, отдыхая, получали необходимые знания о собственном здоровье, учились вести здоровый образ жизни. Важно дать им информацию в доступной форме и показать достойный пример», — говорит зав. консультативно-оздоровительным отделом Вологодского областного центра медицинской профилактики Ирина Залата.

Масштабная часть работы была посвящена обучению ребят оказывать первую медицинскую помощь при инфарктах и инсультах. Всего в мероприятиях приняли участие более 16 тысяч детей и около 2 тысяч взрослых.