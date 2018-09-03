Ярмарку для родителей «Супер дети» устроят в Ставрополе 8 сентября

Фестиваль-ярмарка «Супер дети» состоится в субботу 8 сентября в парке Победы Ставрополя, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Торгово-промышленной палаты СК.

На территории парка расположатся торговые павильоны, в которых предприниматели покажут свои самые лучшие товары и услуги для детей. Родители смогут выбрать детскую мебель, одежду, обувь и игрушки. Своими предложениями поделятся частные детские сады, спортивные секции, творческие мастерские, досуговые клубы, семейные фотографы и агентства праздников.

Организаторы фестиваля «Супер Дети» рассчитывают превратить выставку в визитную карточку Ставрополя и помочь родителям выбрать подходящие товары и услуги для детей.

Дата и время проведения: 8 сентября 2018 г., 11:00-18:00.

Место проведения: г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 111, Парк Победы, центральная площадь.