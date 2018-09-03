Колледж им. Ф. Шопена в центре Москвы открылся после ремонта по программе «Искусство — детям»

«В этом здании, которое было построено еще в 1930-е гг., такого серьезного капитального ремонта вообще не было. Программа «Искусство -детям», которая в прошлом году была принята мэром Москвы, направлена на системные изменения всей ситуации с творческим образованием в Москве. В колледже им. Ф. Шопена обновлена специальная мебель, более тысячи единиц и 33 новых музыкальных инструмента, также в концертном зале смонтированы настенные акустические панели, сделаны кондиционеры, вентиляция, сделан свет, установлены специальные двери», — пояснил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский

По его словам, в 2018-2019 учебном году 62 школы искусств будет обновлено по программе «Искусство — детям». «В таком варианте в этом уже учебном году вступит в строй 62 учебных заведения. У нас обучаются 95 тыс. человек, причем подавляющее большинство — на бюджетных местах. У нас все музыкальные, творческие, художественные, хореографические школы будут обновлены, отремонтированы, будет поставлена новая специальная мебель», — отметил А. Кибовский.

В рамках проекта «Искусство — детям» планируется выполнить комплексный ремонт 149 зданий школ и колледжей искусств Москвы, в некоторых зданиях запланирован капитальный ремонт. Также предстоит благоустроить прилегающие к ним территории, закупить более 14 тыс. музыкальных инструментов, полностью оснастить новой мебелью и инженерными системами, необходимыми для организации учебного процесса. Программа правительства Москвы «Искусство — детям» рассчитана на три года.