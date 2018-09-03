Психолог назвал глупостью принуждение детей к гомосексуализму через аниме

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов рассказал НСН о существующих исследованиях влияния мультипликации на психику подростков.

В понедельник, 3 сентября, на сайте РИА Новости был опубликован материал, в котором подробно рассказывается о негативном и даже деструктивном влиянии японской мультипликации (аниме) на психику подростков. В материале приводятся истории, подкрепленные экспертными мнениями, в которых родители рассказывают, как чудом смогли помочь своим детям избежать суицида. Некоторые истории повествуют о навязывании гомосексуальных отношений через просмотр аниме-сериалов, а в одной истории просмотр мультиков довел ребенка до нападения на родителей. В качестве обоснования в статье используется комментарии сотрудников Центра защиты детей от интернет-угроз.

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в эфире НСН подверг критике возможность воздействия аниме-культа на психику детей.

«На данный момент никаких научных доказательств возможности психологического влияния аниме на детей нет. Да и в целом принуждение детей, например, к гомосексуализму через мультипликацию — абсолютная глупость», — заявил эксперт.

Психолог: Запрещать социальные сети бессмысленно Сама статья вызвала в социальных сетях негативный отзыв. В частности они обвинили СМИ в раздувании проблемы. Пользователи, в том числе и поклонники аниме, вступились за жанр. Некоторые высмеяли авторов статьи и предложили больше внимания уделять проблемам в семье, а не мультикам.