Путешествие в ЗнайLANDию

мероприятии «Путешествие ЗнайLANDию», посвященном Дню знаний

В Центральной библиотеке Щербинки 29 августа юные читатели и взрослые приняли участие в увлекательном мероприятии «Путешествие ЗнайLANDию», посвященном Дню знаний.

Об истории возникновения праздника знаний, о том, как его отмечают в других странах, детям рассказала сотрудница библиотеки Наталья Глебова . Ребята играли в интерактивную викторину, где наперебой пытались показать свои знания: отгадывали пословицы, связанные с учебой; решали логические задачи; составляли слова за что получали призы.

По окончанию мероприятия дети поделились на две группы. Одна группа делала открытку на мастер-классе, чтобы поздравить любимого учителя. Вторая группа приняла участие в конкурсе рисунка на асфальте на тему «Моё прекрасное лето!». Победителя ребята выбирали сами путем голосования.