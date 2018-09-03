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Путешествие в ЗнайLANDию
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Путешествие в ЗнайLANDию 

Администрация городского округа Щербинка 59 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
мероприятии «Путешествие ЗнайLANDию», посвященном Дню знаний
В Центральной библиотеке Щербинки 29 августа юные читатели и взрослые приняли участие в увлекательном мероприятии «Путешествие ЗнайLANDию», посвященном Дню знаний.
Об истории возникновения праздника знаний, о том, как его отмечают в других странах, детям рассказала сотрудница библиотеки Наталья Глебова. Ребята играли в интерактивную викторину, где наперебой пытались показать свои знания: отгадывали пословицы, связанные с учебой; решали логические задачи; составляли слова за что получали призы.
По окончанию мероприятия дети поделились на две группы. Одна группа делала открытку на мастер-классе, чтобы поздравить любимого учителя. Вторая группа приняла участие в конкурсе рисунка на асфальте на тему «Моё прекрасное лето!». Победителя ребята выбирали сами путем голосования.
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