«Суперсемейка 2» бьет рекорды

Полнометражный мультфильм "Суперсемейка 2" показал рекордные для анимационной ленты сборы.

Домашние кассовые сборы второй части "Суперсемейки" превысили 600 миллионов долларов. Мультфильм показывает внушительные сборы и на других рынках. Так, в российском прокате он собрал 15 миллионов долларов. В Великобритании — 66 миллионов, в Китае — 51 миллион долларов. Стоит отметить, что это первая анимационная лента, которая собрала в прокате такие суммы.

Мультфильм студии Pixar "Суперсемейка 2" является продолжением истории приключений семьи супергероя Мистера Исключительного. И, конечно же, каждый член его семьи обладает своими уникальными способностями.

Первый полнометражный мультфильм "Суперсемейка" вышел на экраны в 2004 году. Лента получила премию "Оскар" в номинациях "Лучший анимационный полнометражный фильм" и "Лучший звуковой монтаж". Позже по мотивам мультфильма вышло три компьютерные игры.