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1 сентября линейка для школьников Самары прошла в Струковском саду
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1 сентября линейка для школьников Самары прошла в Струковском саду 

ТРК Губерния 1 час назад
Тысячи детей с родителями и педагогами приняли участие в работе развлекательных, творческих и спортивных площадок, а также получили напутствие перед учебным годом от первых лиц города и области. Подробности — у Анастасии Зубаревой.
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