1 сентября линейка для школьников Самары прошла в Струковском саду

Тысячи детей с родителями и педагогами приняли участие в работе развлекательных, творческих и спортивных площадок, а также получили напутствие перед учебным годом от первых лиц города и области. Подробности — у Анастасии Зубаревой.