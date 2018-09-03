Дополнительную детско-взрослую поликлинику возведут в Новой Москве

Вчера, 3 сентября, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов анонсировал, что в ближайшем будущем в Новой Москве построят детско-взрослую поликлинику. Ранее в Центре планирования семьи и репродукции открылось отделение второго этапа для выхаживания и лечения детей. Корреспондент «ВМ» побывала на открытии.

На пороге центра репортеров встречает главный врач Олег Латышкевич, он же главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Департамента здравоохранения Москвы. Латышкевич просит нас надеть бахилы и халаты — в роддоме должна быть стерильная чистота.

— Отделение второго этапа оснащали за счет поступлений из фонда ОМС и Департамента здравоохранения Москвы, — рассказывает главврач. — Мы специализируемся на преждевременных родах. Ежегодно у нас появляется на свет около полутора тысяч недоношенных детей.

Есть реанимационное отделение, но не было второго этапа выхаживания. И мы переводили детей в перинатальные центры имени Юдина, имени Мухина. Теперь же транспортировка попросту не потребуется. У нас будет свой законченный цикл, когда роды и все этапы выхаживания проходят у нас.

Новое отделение состоит из двух отсеков. В первом — в специальных боксах лежат маленькие пациенты. За ними ведется круглосуточное наблюдение медсестер и педиатра. Мамы находятся в другом крыле. Для них оборудованы одноместные палаты. Если ребенок идет на по-правку, его переводят в палату к матери.

Одной из первых пациенток отделения стала 32-летняя москвичка Елизавета Сухарникова и ее дочка Алиса. Малышку недавно перевели из детского бокса в палату к матери.

До выписки — считаные дни.

— Сразу после родов Алиса попала в реанимацию. Не могла дышать из-за того, что во время родов заглотнула околоплодные воды, — поделилась москвичка Елизавета Сухарникова. — Второй этап выхаживания предложили пройти в новом отделении.

Все показали, мне понравилось. Персонал внимательный, я и малышка чувствуем себя в безопасности.

Чтобы понять, откуда новорожденные дети попадают на второй этап выхаживания, направляемся в детскую реанимацию. Здесь малыши находятся на первом этапе выхаживания — в закрытых кювезах. Рядом аппарат искусственного дыхания и приборы, которые круглосуточно записывают частоту дыхания и пульс, уровень насыщения крови кислородом. В экстренной ситуации датчики издают сигнал, и медперсонал приходит на помощь. Отделение реанимации может принять до 15 детей.

— В кювезе созданы условия, приближенные к утробе матери. Контролируются температура, уровень влажности.

Дети защищены от света, шума, чтобы процесс выхаживания проходил комфортно, — рассказала Жанна Кунях, завотделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей.