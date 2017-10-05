Актеры назвали лучший фильм всех времен

Известные актеры из разных стран назвали ленту «Тутси» с Дастином Хоффманом лучшим фильмом всех времен. Опрос среди 73 звезд кино провело американское издание Time Out New York.

В нем приняли участие в том числе европейские актеры Жюльет Бинош, Майкл Шин, Киллиан Мерфи и Энди Серкис. Результаты опроса опубликованы на сайте издания.



На втором месте в рейтинге оказалась картина «Крестный отец» (1972) с Марлоном Брандо и Аль Пачино. На третьей строчке расположился арт-хаусный фильм Джона Кассаветиса «Женщина под влиянием» (1974).



В первую десятку также попали «Новый кинотеатр „Парадизо“» (1988), «Убить пересмешника» (1962), «Крестный отец 2» (1974), «Энни Холл» (1977), «Ночи в стиле буги» (1997), «Красные башмачки» (1948) и «Таксист» (1976).



Ранее в июле подобный опрос провел телеканал BBC — только среди кинокритиков. У экспертов фаворитом стала драма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн», вышедшая на экраны в 1941 году.

Второе место тоже занял «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы, а третье — «Головокружение» Альфреда Хичкока.



Комедия «Тутси», вышедшая в 1982 году, получила десять номинаций на «Оскар» и выиграла в одной — премию за лучшую женскую роль второго плана получила Джессика Лэнг. Лента хранится в Национальном реестре фильмов США как значимое явление в культурной жизни страны.

