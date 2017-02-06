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Вышел новый трейлер «Форсажа — 8» с Шарлиз Терон
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Вышел новый трейлер «Форсажа — 8» с Шарлиз Терон 

Газета.Ru 6 февраля 2017
Вышел новый трейлер боевика «Форсаж — 8», главную злодейку в котором сыграла лауреат премии «Оскар» Шарлиз Терон. Премьера ролика состоялась во время финального матча сезона Национальной футбольной лиги — Супербоула. Видео также опубликовано на странице Fast & Furious на сайте YouTube.
Восьмой «Форсаж» выйдет в американский прокат 14 апреля. В картине снимались Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Скотт Иствуд, Курт Рассел, Хелен Миррен. Режиссер — Ф. Гэри Грей.
По сюжету, команда «Форсажа» обрела некое подобие нормальной жизни, но в какой-то момент таинственная женщина (Терон) возвращает героя Дизеля в криминальный мир.
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