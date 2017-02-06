Вышел новый трейлер «Форсажа — 8» с Шарлиз Терон

Вышел новый трейлер боевика «Форсаж — 8», главную злодейку в котором сыграла лауреат премии «Оскар» Шарлиз Терон. Премьера ролика состоялась во время финального матча сезона Национальной футбольной лиги — Супербоула. Видео также опубликовано на странице Fast & Furious на сайте YouTube.

Восьмой «Форсаж» выйдет в американский прокат 14 апреля. В картине снимались Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Скотт Иствуд, Курт Рассел, Хелен Миррен. Режиссер — Ф. Гэри Грей.

По сюжету, команда «Форсажа» обрела некое подобие нормальной жизни, но в какой-то момент таинственная женщина (Терон) возвращает героя Дизеля в криминальный мир.