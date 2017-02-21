Cцены 45 оскароносных фильмов объединили в один ролик

В сети появился ролик, в котором объединены финальные сцены 45 фильмов, удостоенных премии «Оскар» с 1970 года до наших дней. Видео опубликовано на канале Room 237 на Vimeo.



Каждое десятилетие представлено несколькими картинами. В монтаж попали такие ленты, как «Титаник», «Форрест Гамп», «Крестный отец», «Молчание ягнят» и «Бердмэн». Запись сопровождается композицией The Middle of the World Николаса Брителла из фильма «Лунный свет».



В этом году церемония вручения «Оскара» пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.