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Cцены 45 оскароносных фильмов объединили в один ролик
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Cцены 45 оскароносных фильмов объединили в один ролик 

Lenta.ru 21 февраля 2017
В сети появился ролик, в котором объединены финальные сцены 45 фильмов, удостоенных премии «Оскар» с 1970 года до наших дней. Видео опубликовано на канале Room 237 на Vimeo.
Каждое десятилетие представлено несколькими картинами. В монтаж попали такие ленты, как «Титаник», «Форрест Гамп», «Крестный отец», «Молчание ягнят» и «Бердмэн». Запись сопровождается композицией The Middle of the World Николаса Брителла из фильма «Лунный свет».
В этом году церемония вручения «Оскара» пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.
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