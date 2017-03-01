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Вышел новый трейлер фильма «Чужой: Завет»
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Вышел новый трейлер фильма «Чужой: Завет» 

Lenta.ru 1 марта 2017
Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала на своем YouTube-канале новый промо-ролик фантастического триллера «Чужой: Завет». Фильм станет сиквелом ленты «Прометей» и пятой картиной франшизы о вселенной Чужих — агрессивных инопланетных монстров.
По сюжету, экипаж космического корабля обнаруживает планету, которая, как они думают, является неизведанным «Раем».
Режиссером выступил Ридли Скотт, снявший первый фильм о Чужом в 1979 году. Главную роль исполнил ирландский актер Майкл Фассбендер. В ленте также снялись Джеймс Франко, Кэтрин Уотерстон и Нуми Рапас.
Российская премьера намечена на 18 мая 2017 года.
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