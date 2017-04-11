Люк Бессон снял самый дорогой фильм в истории Франции

Новый фильм Люка Бессона стал самым дорогим в истории Франции. Бюджет «Валериана и города тысячи планет» оценивается в 197 миллионов евро. Об этом сообщает издание Cineuropa

Новая работа режиссера — фильм исключительного французского производства, несмотря на то, что язык оригинала — английский. До этого самым дорогим французским фильмом был «Астерикс на Олимпийских играх», снятый в 2008 году. Бюджет картины составлял 78 миллионам евро. Главные роли спецагентов в «Валериане и городе тысячи планет» сыграли Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан. В фильме речь идет о межгалактическом заговоре, невольными участниками которого становится пара сотрудников секретной службы. Кроме того, в фильме снялись певица Рианна, Клайв Оуэн, Итан Хоук и Рутгер Хауэр. В России картина выйдет на экраны 10 августа, мировая премьера состоится 20 июля.