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Студия Universal представила собственную киновселенную
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Студия Universal представила собственную киновселенную 

Lenta.ru 23 мая 2017
Голливудская киностудия Universal официально представила собственную киновселенную. Об этом представители компании написали в Twitter в понедельник, 22 мая.
«Добро пожаловать в новый мир богов и монстров», — говорится в публикации.
Вселенная получила название Dark Universe («Темная вселенная»). Подобно аналогичному миру студий Marvel, сюжеты фильмов «Темной вселенной» будут переплетаться, а герои переходить из одной картины в другую.
Первой картиной вселенной станет «Мумия», которая выйдет на экраны 9 июня. К 2019 году мир расширится до двух фильмов: в него также войдет лента «Невеста Франкентшейна».
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