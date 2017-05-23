Студия Universal представила собственную киновселенную

Голливудская киностудия Universal официально представила собственную киновселенную. Об этом представители компании написали в Twitter в понедельник, 22 мая.

«Добро пожаловать в новый мир богов и монстров», — говорится в публикации.

Вселенная получила название Dark Universe («Темная вселенная»). Подобно аналогичному миру студий Marvel, сюжеты фильмов «Темной вселенной» будут переплетаться, а герои переходить из одной картины в другую.

Первой картиной вселенной станет «Мумия», которая выйдет на экраны 9 июня. К 2019 году мир расширится до двух фильмов: в него также войдет лента «Невеста Франкентшейна».