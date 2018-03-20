Adidas начал закрывать магазины в Новосибирске

В торгово-развлекательном комплексе «Сан Сити» прекратил работу фирменный магазин Adidas. Ранее компания объявляла о существенном сокращении количества торговых точек в России.

Магазин Adidas в «Сан Сити» работал вчера последний день. Сегодня на рольставнях у входа в него появилось объявление «Магазин закрыт», а внутри идёт демонтаж оборудования.

То, что Adidas в «Сан Сити» прекратил работу, а не просто переезжает на новое место или начал ремонт, корреспонденту НГС подтвердили и в администрации ТРЦ. Как закрытый этот магазин значится и на сайте Adidas.

О том, что Adidas намерен закрыть часть магазинов в России заявил на прошлой неделе генеральный директор Adidas Каспер Рорстед

«Мы планируем продолжить закрывать магазины и в 2018 году, ожидается, что всего будет закрыто 170 торговых точек», — цитирует Рорстеда информационное агентство RNS.

По данным 2ГИС, сейчас у Adidas в Новосибирске осталось пять фирменных магазинов и три дисконт-центра. Торговые точки в «Ауре», «Галерее Новосибирск» и «Меге» пока работают, заверили в этих торговых центрах.

Если крупные бренды сокращают количество торговых точек в Новосибирске, то сети, торгующие уценённой одеждой, напротив, усиливают своё присутствие. В феврале федеральная сеть Familia открыла в Новосибирске второй магазин и готова добавить к нему еще несколько.