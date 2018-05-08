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Кузнецов поделился эмоциями от выхода в финал конференции
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Кузнецов поделился эмоциями от выхода в финал конференции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: nhl.com
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился своими эмоциями после победы над «Питтсбургом». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Я испытываю невероятные эмоции. Любой выход в следующий этап плей-офф — это уже большое достижение. А выход в финал конференции — это нечто особенное.
Здесь же я еще забросил решающую шайбу. Мне трудно передать словами свои ощущения прямо сейчас", — сказал хоккеист.
Ранее Кузнецов был признан первой звездой шестого матча полуфинальной серии Восточной конференции.
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