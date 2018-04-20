Ленты «Мосфильма» смотрят на Сардинии

С 6 апреля по 19 мая на итальянском острове Сардиния проходила ретроспектива картин генерального директора киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова под названием «Карен Шахназаров… между музыкой, историей и литературой».

Показ был организован Итальянской Федерацией Кино (FICC), Русским центром на Сардинии и киностудией «Мосфильм».

В программу включили десять художественных лент режиссера. Итальянские зрители увидели фильм, снятый Кареном Георгиевичем в 1983 году, «Мы из джаза». Перед показом зрителям рассказали о самом режиссере, о киностудии «Мосфильм» и об истории создания ленты, а после — любители российского кино активно делились своими впечатлениями и задавали интересующие их вопросы.

Программа продолжилась показом картины «Зимний вечер в Гаграх», а затем итальянской публике продемонстрировали «Курьера», дав возможность ощутить атмосферу советского времени — эпохи, так называемого, застоя.