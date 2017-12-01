Комедия «Ёлки Новые» выходит в прокат

21 декабря в прокат выходит комедия "Ёлки Новые" — продолжение популярной новогодней франшизы, которая уже на протяжении многих лет задает всей стране праздничное настроение.

В этом году к команде создателей "Ёлок", в качестве креативного продюсера, сценариста и режиссера, присоединился мастер современной российской комедии — Жора Крыжовников ("Горько!", "Горько! 2", "Самый лучший день").

Александр Карпиловский и Алексей Нужный. Работа над фильмом "Ёлки Новые" стартовала в сентябре 2016 года, когда Тимур Бекмамбетов и Жора Крыжовников организовали в BAZELEVS сценарную мастерскую. Под их творческим руководством над сюжетом новогодней комедии работали 10 лучших авторов. В результате получилось пять комедийных и мелодраматических историй, которые сюжетно переплетены между собой и связаны общим праздничным настроением. Над съемками новелл, вместе с Крыжовниковым, работали режиссеры Дмитрий Киселев

Генеральный продюсер фильма "Ёлки Новые" и создатель кинофраншизы "Ёлки", Тимур Бекмамбетов: "Восемь лет назад, когда начинался проект, это был чистой воды эксперимент. Никто не верил, что подобный формат будет успешным. Жизнь показала, что мы сделали правильный выбор: у зрителей появилась традиция — каждый Новый год ходить на "Ёлки". Впрочем, мы бы не добились успеха, если бы остановились в экспериментах, поисках новых подходов к реализации наших проектов".

Во время съемок фильма актерам пришлось нелегко: они горели, тонули в проруби, мерзли в лесу и даже падали с лестницы. Дмитрий Нагиев заметил: "Простых историй мы не любим, поэтому в "Ёлках" я перемещаюсь из проруби в сугроб, таскаю на своей спине молодых актеров и буквально горю на площадке…".

Поклонников "Ёлок" ждет жаркий декабрь: не только герой Нагиева будет бороться со стихией, но и дружба Жени (Сергея Светлакова) с Борей (Ивана Урганта) едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка (Юлия Александрова) отправится в Одиссею по новгородским семьям; отчаянная Галя (Валентина Мазунина) из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести новогоднюю ночь с любимым врачом ( Антоном Богдановым ); экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера ( Даниила Вахрушева ) из Тюмени и его возможного отчима (Дмитрия Нагиева); а ключевой герой комедии — мальчик Егор (Даниил Муравьев-Изотов) из Хабаровска поднимет "на уши" всю страну в поисках своей мамы.

Как и в предыдущих "Ёлках", новый фильм сюжетно охватывает всю нашу большую Родину. Действие картины разворачивается от Москвы до Хабаровска.

Новые и хорошо знакомые герои "Ёлок" влюбляются, ссорятся, мирятся, совершают геройские поступки, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, и помочь им в этом сможет только чудо. Это наши Ёлки

По доброй ёлочной традиции поклонники франшизы вновь станут частью фильма. В течение октября 2017 года во всех городах России проходил семейный конкурс "Это наши Ёлки". В нем принимали участие сотни российских семей, которые боролись за возможность сняться в комедии "Ёлки Новые". Победителями стали четыре семьи из Воронежа, Самары, Ростова-на-Дону и Тулы.

Участники конкурса публиковали в социальных сетях новогодние семейные видео, как архивные, так и снятые специально для конкурса. Оценивали работы и выбирали победителей Тимур Бекмамбетов и Жора Крыжовников. В ноябре финалисты побывали в Москве на съемках фильма в качестве героев новогодней комедии: Семья из Воронежа

Светлана Тищенко, 14 лет: "Безумно рада, что наша семья выиграла в этом конкурсе. Участников было очень много, поэтому мы даже особо и не рассчитывали на победу, хотя и надеялись на чудо! На съемки в Москву приехали всей семьей: мама, папа, я и мой четырехлетний брат, который, кстати, больше всех был рад нашей победе, и специально для съемок даже выучил стихотворение". Семья из Самары

Семья из Ростова-на-Дону Елена Логинова , мама: "Когда увидели результаты, то не поверили своим глазам. Вообще мы не собирались участвовать, но старшая дочь уговорила. Эта наша первая победа семьи и первая поездка в Москву. Дети в безумном восторге! Приехали всей семьей: муж, дочь и сынок 2 годика. Когда ехали на съемку, то никто не знал, что нас ждет. Это как новогоднее чудо, сказка, волшебство".

Александра Голубинцева, мама: "Мы долго не могли поверить, что стали победителями конкурса. Сомнения развеялись, когда прислали билеты до Москвы. На съемки приехали вместе с мужем, сыном и бабушкой. Окунуться в мир настоящего кино — это была мечта, которая неожиданно осуществилась". Семья из Тулы

Юлия Колушкина, мама: "Мы до сих пор в шоке и не можем поверить в такую удачу. Обычно я не беру трубку, если вижу незнакомый номер, но в этот раз решила ответить и оказалось, что звонят из кинокомпании BAZELEVS, чтобы поздравить с победой и пригласить в Москву. На съемки приехали большой семьей. Возможность стать частью "Ёлок" — это настоящий праздник, который надолго останется в нашей памяти".

Увидеть себя на большом экране победители конкурса смогут в кинотеатрах родных городов уже с 21 декабря. НЕ РУБИТЕ ЁЛКИ — КАЧАЙТЕ ЁЛКИ APP

В декабре 2017 года кинокомпания BAZELEVS запустит в России приложение для смартфонов Ёлки App с функцией дополненной реальности. С помощью этой программы можно будет наряжать виртуальную ёлку и совершать пожертвования в крупные благотворительные фонды.

Главная функция Ёлки App — дарить друзьям, коллегам, знакомым или даже незнакомым людям подарки и самому получать их от других пользователей сервиса. С приложением становится невероятно легко творить чудеса, которые все так ждут в предновогодние дни!

Также приложение дает возможность покупать уникальные ёлочные игрушки, прибыль от которых перечисляется в благотворительные фонды и организации: Всемирный фонд дикой природы (WWF России), фонд "Подсолнух", фонд "Дети-бабочки", Центр лечебной педагогики "Особое детство", Благотворительный Фонд Константина Хабенского, фонды "Артист" и "Я есть!".

"Приложение "Ёлки" поможет благотворительным фондам подарить ещё больше тепла тем, кому оно особенно нужно сейчас, а также порадует всех зрителей новогодней комедии подарками, которые можно будет получить на любом сеансе фильма" — говорит Тимур Бекмамбетов.

Приложение запускается при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF России), что дает любому жителю нашей страны реальную возможность внести свой вклад в защиту окружающей среды. Сделать это можно двумя способами: во-первых, скачать Ёлки App и, во-вторых, сходить в кино на "Ёлки Новые". 31 декабря сборы от показа фильма будут направлены на поддержку программы WWF России, которая уже много лет заботится о лесах и обитающих в них растениях и животных.

Приложение позволяет не только дарить, но и получать подарки — как виртуальные, так и реальные. По аналогии с игрой Pokemon Go, их можно буквально найти на улице. Кроме того, на сеансах фильма "Ёлки новые" каждый пользователь приложения получит подарки, среди которых годовая подписка на онлайн-кинотеатр, билеты на самолет от авиакомпании Nord Star, роль в следующих "Ёлках" и много других сюрпризов.

Справка Приложение Ёлки App будет доступно в декабре в App Store и Google Play.

хотя бы одну из частей франшизы смотрели более половины жителей России

более 70 млн человек выразили желание посмотреть новый фильм, из них 13 млн хотят посмотреть комедию в кино Факты о фильме "Ёлки Новые" К выходу фильма "Ёлки Новые" кинокомпания BAZELEVS запустит приложение для смартфонов Ёлки App с функцией дополненной реальности, которое позволит наряжать виртуальную ёлку, дарить и получать подарки, отправлять видеообращения и анимированные новогодние поздравления любому из списка своих контактов.

На сеансах фильма "Ёлки Новые" каждый пользователь приложения Ёлки App получит подарки.

"Ёлки Новые" состоят из пяти новелл: "Погорельцы" — новелла с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым; "Мама" — с Екатериной Климовой, Андреем Бурковским и Сергеем Пускепалисом; "Беременная Снегурочка" — с Юлией Александровой и Таисией Вилковой; "Врач" — с Антоном Богдановым, Валентиной Мазуниной, и Анфисой Черных; "Сосны" — с Дмитрием Нагиевым, Даниилом Вахрушевым и Еленой Яковлевой.

Помимо основной версии фильма существует еще 4, в которых снялись обычные жители нашей страны из Ростова-на-Дону, Самары, Воронежа и Тулы.

Антон Богданов принимал участие в написании сценария своей новеллы "Врач".

По мнению Сергея Светлакова, съемки в фильме "Ёлки Новые" были самыми небезопасными за всю историю франшизы "Ёлки". На площадке все время что-то горело и дымилось.

Для Дмитрия Нагиева съемки в комедии тоже оказались настоящим испытанием. Он нырял в холодную воду, тонул в проруби, горел и замерзал в зимнем лесу.

После съемок одного из эпизодов новеллы "Врач", Антон Богданов долго ходил в ссадинах и синяках на спине и руках.

Неожиданно в один из съемочных дней новеллы "Беременная Снегурочка" пошел настоящий снег и реквизиторам не пришлось "заснеживать" весенние улицы Подмосковья.

"Возможно в следующих "Ёлках" будет сниматься Тимур Бекмамбетов, а одним из режиссеров фильма станет Иван Ургант", — шутит Иван. "Ёлки" — самая успешная российская франшиза. По данным исследовательской организации "Киноэкспертиза" и результатам всероссийского опроса "Левада-центра"

"Ёлки Новые"

Жанр: комедия, мелодрама

Дата релиза: 21 декабря 2017 Россия

Креативный продюсер: Жора Крыжовников

Продюсеры: Тимур Бекмамбетов, Галина Стрижевская

Режиссеры: Жора Крыжовников, Александр Карпиловский, Алексей Нужный, Дмитрий Киселев

В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Юлия Александрова, Валентина Мазунина, Екатерина Климова, Даниил Вахрушев, Ирина Архипова , Андрей Бурковский, Антон Богданов, Анфиса Черных, Таисия Вилкова, Даниил Муравьев-Изотов, Сергей Пускепалис, Владислав Ветров и др.

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