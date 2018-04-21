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В Москве умерла звезда фильма «Любовь и Голуби»
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В Москве умерла звезда фильма «Любовь и Голуби» 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
В столице на 84-ом году жизни скончалась актриса фильма «Любовь и Голуби» Нина Дорошина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash,
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