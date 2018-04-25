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Лукерья Ильяшенко пришла на премьеру фильма «Лицо»
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Лукерья Ильяшенко пришла на премьеру фильма «Лицо» 

WMJ.ru 1 час назад
В Москве прошла премьера фильма «Лицо», который получил Гран-при Берлинского кинофестиваля.
В Москве состоялась премьера фильма «Лицо». Картину представила исполнительница одной из главных ролей — актриса Агнешка Подсядлик. Первыми оценить новую работу пришли представители кинематографа и звезды шоу-бизнеса. В числе гостей были: Лукерья Ильяшенко, Мария Шалаева, Илья Бачурин, Григорий Калинин, Ирина Хакамада, Михаил Сегал, Наталья Меркулова и Алексей Чупов, Валерия Кожевникова и другие.
«Лицо» — самобытная польская картина Малгожаты Шумовской, ранее работавшей с Ларсом фон Триером над «Антихристом». Сюжет строится истории о молодом рокере, который получает травму на возведении самой высокой в мире статуи Христа и затем вынужден сделать пересадку лица. В российский прокат фильм выходит 26 апреля.
Купить билеты на фильм "Лицо"
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