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В тизере «Твин Пикс» показали постаревших персонажей
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В тизере «Твин Пикс» показали постаревших персонажей 

Lenta.ru 5 мая 2017
Showtime опубликовал новый тизер возрожденного сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Ролик, озаглавленный «Знакомые лица 25 лет спустя», появился на YouTube.
В тизере появляются такие персонажи из оригинальных двух сезонов проекта, как агент Дэйл Купер, помощники шерифа Энди Бреннан и Том Хок Хилл, Большой Эд Херли, Карл Родд и Сара Палмер.
Премьера новых серий «Твин Пикс» пройдет на Каннском фестивале. В России их впервые покажут 22 мая.
Первые сезоны «Твин Пикс» выходили в 1990-1991 годах. Действие сериала разворачивается вокруг убийства школьницы Лоры Палмер, которое расследует специальный агент ФБР Дейл Купер.
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