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Шварценеггер заявил о съемках шестого «Терминатора»
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Шварценеггер заявил о съемках шестого «Терминатора» 

360tv.ru 22 мая 2017
Известный актер Арнольд Шварценеггер на Каннском кинофестивале заявил, что собирается принять участие в съемках нового, шестого эпизода культовой киноленты о Терминаторе. Переговоры о продолжении популярного боевика ведутся с режиссером Джеймсом Кэмероном, сообщила газета «Известия».
Арни рассказал, что встретился с Кэмероном накануне своего 70-летия. Ветераны киноэпопеи обсудили возможные варианты развития франшизы. И по словам актера, у режиссера и продюсера имеются достойные идеи продолжения «Терминатора».
Он возвращается и движется вперед. Я буду в фильме
— Шварценеггер.
Еще в апреле Арнольд Шварценеггер заявил, что говорить о завершении съемок фильмов про Терминатора пока еще рано. Актер намерен сыграть любимого героя в новой серии, производство которой может возглавить Джеймс Кэмерон после 2018 года.
В конце марта появились слухи о том, что Paramount Pictures приняла решение отказаться от производства шестой части.
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