Том Круз сообщил о работе над сиквелом «Лучшего стрелка»

Американский актёр Том Круз в интервью австралийскому телеканалу Sunrise сообщил о начале разработки сиквела фильма «Лучший стрелок».

54-летний артист отметил, что съёмки картины начнутся в следующем году.

Фильм «Лучший стрелок» режиссёра Тони Скотта в 1987 году получил четыре номинации на премию «Оскар», одержав победу в категории «Лучшая песня» за композицию «Take My Breath Away».

Кроме того, слоган картины «I feel the need, the need for speed» послужил названием для серии гоночных видео игр Need for Speed.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в лёгком весе ирландец Конор Макгрегор отказался от съёмок в фильме «Меч Короля Артура» британского режиссёра Гая Ричи.