Ещё
Вышел веселый трейлер нового «Человека-паука»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вышел веселенький трейлер нового «Человека-паука» 

Российская Газета 25 мая 2017
Майкл Китон в роли Стервятника — нового главного антагониста героя, Роберт Дауни-мл. в роли Тони Старка, Дональд Гловер ("Сообщество", «Атланта») и, наконец, двадцатилетний британец Том Холланд — в роли Спайдермена. Все вместе — «Человек-паук: Возвращение домой» (Spider-Man: Homecoming) — свежее подростковое супергеройство от Columbia Pictures, Marvel Studios и Sony Pictures, перезапуск франшизы и номерная шестнадцатая картина кинематографической вселенной Marvel.
Третий трейлер воздушных поскакушек — веселенький и технологичный — доступен на YouTube.
Хронологически сюжет развивается после событий прошлогоднего фильма братье Руссо «Первый мститель: Противостояние», где Холланд дебютировал в образе. Питер Паркер здесь — «обычный старшеклассник (пятнадцати лет), который становится супергероем и пытается совместить борьбу с преступностью со школьной и семейной жизнью». Например, нужно ему срочно спасать Нью-Йорк от террора Стервятника, помимо прочего замешанного в убийстве дяди Бена. А поскольку Питер еще кривоват и неопытен, наставником перспективного юноши становится Тони «Железный человек» Старк.
Режиссер — рекламщик Джон Уоттс ("Полицейская тачка"). Российский прокат стартует 6 июля (американский графически красивее — 07.07.17).
Холланд, кстати, подписал контракт сразу на три фильма — кое-кто на студии, похоже, полон энтузиазма насчет дальнейшей экранной судьбы укушенного.
Российская Газета: последние новости
Берлускони воплотит итальянский национальный характер Видео: Металлург из Магнитогорска стал героем эпичной короткометражки В Краснодаре пройдет фестиваль белорусского кино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской14
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение