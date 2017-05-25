Вышел веселый трейлер нового «Человека-паука»

Вышел веселенький трейлер нового «Человека-паука»

Третий трейлер воздушных поскакушек — веселенький и технологичный — доступен на YouTube.

Хронологически сюжет развивается после событий прошлогоднего фильма братье Руссо «Первый мститель: Противостояние», где Холланд дебютировал в образе. Питер Паркер здесь — «обычный старшеклассник (пятнадцати лет), который становится супергероем и пытается совместить борьбу с преступностью со школьной и семейной жизнью». Например, нужно ему срочно спасать Нью-Йорк от террора Стервятника, помимо прочего замешанного в убийстве дяди Бена. А поскольку Питер еще кривоват и неопытен, наставником перспективного юноши становится Тони «Железный человек» Старк.

Режиссер — рекламщик Джон Уоттс ("Полицейская тачка"). Российский прокат стартует 6 июля (американский графически красивее — 07.07.17).

Холланд, кстати, подписал контракт сразу на три фильма — кое-кто на студии, похоже, полон энтузиазма насчет дальнейшей экранной судьбы укушенного.