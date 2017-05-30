Кинокритики в восторге от «Чудо-женщины»

Кинокритики пришли в восторг от «Чудо-женщины»

Студия Warner Bros. буквально за пару дней до выхода «Чудо-женщины» на большой экран наконец-то сняла запрет на рецензии — и оказалось, что критики от нового супергеройского блокбастера DCEU, для разнообразия, в восторге (впрочем, учитывая феминистский тренд в Голливуде и тот факт, что «Чудо-женщина» — первый за много лет «сольник» о супергероине-женщине, в этом нет ничего удивительного). «Чудо-женщину» уже окрестили «супергеройским фильмом, которого мы все заслуживаем».

На текущий момент рейтинг «Чудо-женщины» на Rotten Tomatoes составляет рекордные для DCEU (да и вообще для большинства голливудских фильмов вне зависимости от жанра) 96% (рейтинг был составлен на основании 45 рецензий профессиональных кинокритиков).

Вот что кинокритики говорят о «Чудо-женщине»:

«Это фильм, который не только лишен многих типичных для супергеройского кино недостатков, но и сочетает, в лучших голливудских традициях, ум, чувства и адреналин».

«Фильм дарит нам героиню того типа, в который многие из нас влюбились давным-давно, во времена двенадцатицентовых истин, справедливости и американского образа жизни — это фильм, подобного которому мы не видели с тех пор, как Кристофер Рив впервые влетел в наши жизни».

«Как и главная героиня, «Чудо-женщина» — это фильм, который с мощнейшей грацией восстает над шумом. Он не идеален, но зачастую очень хорош, порой великолепен и совершенно точно достоин повторного просмотра».

«Оказывается, Галь Гадот также идеально подходит на роль культового персонажа, как Кристофер Рив подходил на роль Супермена».

«Несмотря на силу и смелость, в главной героине есть и определенная хрупкость, уязвимость, которая привлекает к ней зрителя. И Пэтти Дженкинс [режиссер фильма], и Галь Гадот проделали отличную работу и справились с задачей воплотить в фильме сходство Дианы с реальной женщиной».

«Чудо-женщина» — это не только триумф для женщин, это триумф и точка. Это великолепно-развлекательное зрелище с адреналиновым экшном, искрометным юмором, романтической линией и сильнейшим дебютом Галь Гадот в титульной роли».