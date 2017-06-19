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«Пираты Карибского моря» лишились Джека Воробья
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«Пираты Карибского моря» лишились Джека Воробья 

7 Дней 19 июня 2017
Вот уже больше 10 лет, одним из главных персонажей, поддерживавшим популярность чрезвычайно успешной франшизы «Пираты Карибского моря», был капитан Джек Воробей. Хотя в «киносериале» было задействовано немало прекрасных актеров, как показывали опросы, именно ради Джека зрители покупали билеты на каждый новый фильм. Однако, как стало ясно после выхода на экраны в этом году новой части «Пиратов» — «Мертвецы не рассказывают сказки», популярность героя Джонни Деппа явно пошла на спад. И создатели франшизы решились на немыслимое: в следующем, шестом по счету фильме, Джек Воробей будет убит!
Об этом сообщило издание Daily Star.
Продюсеров насторожили заметно снизившиеся результаты кассовых сборов. Новый фильм собрал пока вдвое меньше, чем предыдущий — «На странных берегах», который стартовал в 2011-м.
Причем, как показали новые опросы, у зрителей, на этот раз, гораздо больше энтузиазма вызвал не Депп, а молодые актеры, сыгравшие новых персонажей. И теперь принято решение в дальнейшем строить сюжет вокруг сына героев Орландо Блума и Киры Найтли — Генри (его сыграл актер Брентон Туэйтс) и красотки Карины (Кая Скоделарио).
Похоже, что бушевавшие последний год скандалы, связанные с именем Деппа, все же отразились, в конечном счете, на его популярности. В первую очередь, речь идет, конечно, о его громком бракоразводном процессе. Конечно, Эмбер Херд не удалось однозначно доказать, что Депп ее избивал. Но то, что Джонни сделал все, чтобы избежать судебного разбирательства ее обвинений, заставило многих думать — он виновен. А недавно появились сообщения о том, что Джонни погряз в долгах, и был вынужден начать массовую распродажу своего имущества. В настоящее время он судится с фирмой, управлявшей его финансами, пытаясь переложить свою вину в возникшей задолженности по налогам на нее…
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