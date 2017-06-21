Ещё
Вышел трейлер фильма «До костей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вышел трейлер фильма «До костей» 

Lenta.ru 21 июня 2017
В сети появился трейлер драмы «До костей» (To the Bone) с Киану Ривзом и Лили Коллинз. Клип опубликован на YouTube-канале Netflix.
По сюжету, молодая художница Эллен (Коллинз) страдает анорексией. Она попадает в специальную клинику, где врач (Ривз) пытается вылечить ее нетрадиционными способами.
Режиссером ленты выступила Марти Ноксон (сериалы «Баффи — истребительница вампиров» и «Инструкция по разводу для женщин»). В «До костей» также сыграли Кэрри Престон, Аланна Юбак и Алекс Шарп. Мировая премьера намечена на 22 января.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской14
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение