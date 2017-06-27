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Вышел трейлер новых «Елок»
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Вышел трейлер новых «Елок» 

Lenta.ru 27 июня 2017
Вышел первый проморолик фильма «Елки новые», шестой части новогодней франшизы «Елки». Пресс-релиз с трейлером комедии во вторник, 27 июня, поступил в редакцию «Ленты.ру».
Коллектив режиссеров, которые приняли участие в создании ленты, возглавил Жора Крыжовников («Горько!», «Горько! 2» и «Самый лучший день»). Над фильмом также работают Тимур Бекмамбетов, Александр Карпиловский и Алексей Нужный. В шестых «Елках» снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Елена Яковлева, Сергей Пускепалис и Екатерина Климова.
Премьера картины запланирована на 21 декабря.
Киноальманах «Елки» — самая коммерчески успешная российская франшиза. Пятая часть вышла на экраны 22 декабря 2016 года и собрала в отечественном прокате 12 миллионов долларов. В 2014-м киносерия обзавелась спин-оффом «Елки 1914».
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