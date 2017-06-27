Вышел трейлер новых «Елок»

Вышел первый проморолик фильма «Елки новые», шестой части новогодней франшизы «Елки». Пресс-релиз с трейлером комедии во вторник, 27 июня, поступил в редакцию «Ленты.ру»

Премьера картины запланирована на 21 декабря.

Киноальманах «Елки» — самая коммерчески успешная российская франшиза. Пятая часть вышла на экраны 22 декабря 2016 года и собрала в отечественном прокате 12 миллионов долларов. В 2014-м киносерия обзавелась спин-оффом «Елки 1914».