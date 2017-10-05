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Почему Толоконников не любил ассоциаций с Шариковым
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Почему Толоконников не любил ассоциаций с Шариковым 

Рамблер 5 октября 2017
Актер Владимир Толоконников считал роль Шарикова в «Собачьем сердце» не удачей, а клеймом, и не любил слишком часто о ней вспоминать. Об этом сообщает Экспресс-Газета.
Как отмечает издание, после показа «Собачьего сердца» по телевизору в ноябре 1988 года во всех газетах вышли разгромные статьи, а создатели картины еще в течение нескольких месяцев получали письма от разгневанных зрителей. «Сам Владимир Алексеевич не очень любил, когда его ассоциировали с отрицательным, хотя и безумно обаятельным персонажем», — цитирует eg.ru представителей Русского театра драмы имени Лермонтова.
После премьеры фильма к Толоконникову постоянно подходили на улицах, обращаясь к нему «исключительно как к Шарикову».
«Журналисты интересовались только этой работой. Когда интерес к фильму исчез, пропал из виду и сам актер», — отмечает газета. По данным издания, ходили слухи, что Толоконников «спился и влачит жалкое существование», но на самом деле он вернулся в родную Алма-Ату, работал в театре драмы, вел передачу по телевидению и снимался в фильмах.
Владимир Толоконников скончался 16 июля 2017 года. Как рассказали в алма-атинском Театре имени Лермонтова, в последние месяцы своей жизни Толоконников «тяжело болел». По одной из версий, причиной его смерти могла стать остановка сердца. В то же время сообщалось, что за день до смерти актер чувствовал себя хорошо и снимался в картине «СуперБобровы-2».
 Ещё 109 источников 
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