Российских кинозрителей ждет что-то ужасное



Финансирование Фонда кино в этом году получат сразу пять российских фильмов ужасов, среди которых — «Лес рук и зубов» с участием режиссера «Мистера и миссис Смит» Дага Лаймана и актрисы «Игры престолов» Мейси Уильямс. Всего поддержку получат 35 проектов независимых продюсерских компаний, среди которых «Цой» Алексея Учителя и высокобюджетное «Путешествие в Индию» «Русской Фильм Группы» и СТВ Сергея Сельянова

Попечительский совет Фонда кино вчера одобрил финансирование 35 из 57 заявленных проектов кинокомпаний, не относящихся к списку лидеров. Ежегодно Фонд кино выдает лидерам рынка около 2,5 млрд руб., из которых 2 млрд они могут не возвращать. Остальные студии получают около 500 млн руб. безвозвратно и столько же на возвратной основе. В этом году на их финансирование могло остаться больше средств, так как из числа лидеров выбыли две компании. В фонде не уточняют точный объем выданных денег.





Среди поддержанных фильмов — два высокобюджетных международных проекта. Самой дорогостоящей заявкой стала третья часть франшизы «Вий» — «Путешествие в Индию». Это российско-китайско-индийская копродукция, причем китайская сторона, как ожидается, обеспечит 50% бюджета, оценивающегося в 2 млрд руб. В кинотеатрах продюсеры фильма надеются собрать 3 млрд руб., сообщает kino-teatr.ru . Постапокалиптический триллер «Лес рук и зубов» продюсеров Аркадия Голубовича Игоря Толстунова производят Ирландия, Великобритания и Россия. В бюджет, оценивающийся в 650 млн руб., российская сторона вложит 250 млн руб., остальное планируется собрать за счет международных продаж. У фонда запрашивали 60 млн руб. Продюсеры привлекли к проекту режиссера «Мистера и миссис Смит» Дага Лаймана и актрису «Игры престолов» Мейси Уильямс, с российской стороны художественным руководителем заявлен Владимир Хотиненко



Фонд также поддержал проект «Большая земля» от «ВайТ Медиа» о спасении евреев в Белоруссии советским партизаном, которого играет Сергей Безруков. К фильму планируется привлечь мировых звезд, включая Дастина Хоффмана (переговоры с ними еще ведутся), проект получил поддержку главного раввина страны, сказала “Ъ” генпродюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева. Общий бюджет картины составит около 200 млн руб., съемки планируются весной—летом 2018 года, а в прокат картина должна выйти в 2019-м.



Поддержку получили сразу два фильма ТПО «Рок» Алексея Учителя — «Цой» и «Стрельцов», для которых запрашивалось 30 млн руб. и 40 млн руб. безвозвратных средств соответственно. Получит деньги «Гипноз» компании «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского с бюджетом в 100 млн руб., на который запрашивали 60 млн руб. Поддержан проект «Любовницы» с бюджетом 95 млн руб., на который продюсеры Артем Виткин и Михаил Дворкович запрашивали 60 млн руб. В производстве участвует телеканал «ТНТ Music», где господин Дворкович возглавляет совет директоров. Столько же у фонда запрашивали для фантастической драмы «Кома» компания «Большое кино» Сарика и Гевонда Андреасянов и Рубен Дишдишян . Фонд поддержал проект, его общий бюджет — 265 млн руб., около 70 млн планируется потратить на рекламу, сообщал «Бюллетень кинопрокатчика».



Также поддержку получили фильм «Русские» «Ол Медиа Компани» Эдуарда Илояна и Георгия Шабанова о том, как китаец знакомится с отцом своей русской невесты, картина «Червонные валеты» продюсерского центра Николая Расторгуева с бюджетом в 500 млн руб. и еще несколько фильмов. Кроме того, фонд поддержал семь анимационных проектов, в том числе продолжение франшиз «Волки и овцы» и «Снежная королева» с бюджетом по 400 млн руб. от воронежской студии Wizzart, продолжение «Белки и Стрелки» от «Киноатис», первую анимацию от студии «Водород» «Телефоны» и полнометражных «Фиксиков» студии «Аэроплан».



Отказал фонд 22 проектам, включая продолжение «Гардемаринов», которое режиссер Светлана Дружинина пытается запустить в производство несколько лет, хоррор «Вернувшиеся», к производству которого подключилась «Нон-стоп Продакшн» Александра Роднянского и его партнеров, а также сразу два фильма про Деда Мороза.