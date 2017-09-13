Почему Nectarin в рекламной кампании «Оно» обошлись без клоуна? 

7 сентября в российский прокат вышел хоррор-фильм «Оно» по роману Стивена Кинга. Уже в стартовый уикенд «Оно» собрал 400 миллионов рублей, что стало рекордом в российском прокате среди фильмов-ужасов. «Ключевым показателем успеха рекламной кампании, в первую очередь, являются высокие кассовые сборы фильма. В выборе каналов продвижения мы сделали ставку на видео-рекламу и соцсети. Во-первых, по понятным причинам, у фильма потрясающий, пугающий и оттого притягательный трейлер. Во-вторых, основа аудитории хорроров все-таки молодая, и нам необходимо охватить наиболее активных пользователей, с помощью доступного функционала дать им возможность обсуждать контент и делиться им», — объясняет клиентский директор Nectarin Лина Рашидова. Nectarin обратили внимание на креативные элементы, подобранные с учетом психологии пользователей. Яркие и простые детали, для кого-то вызывающие сильные ассоциации из детства со времен первой экранизации книги Кинга, такие как бумажный кораблик, красный воздушный шар или желтый дождевик, легко считываются и играют большую роль в работе на узнаваемость. Внимательный зритель наверняка спросит, где же в этой рекламной кампании клоун. С точки зрения креативных решений был получен запрет от студии каким-либо образом воссоздавать образ Пеннивайза, строить ассоциацию с его обликом с целью сохранить интригу и познакомить зрителя с новым ужасающим клоуном только в кино. Скромного присутствия кадров с Пеннивайзом в трейлерах посчитали вполне достаточным. В агентстве Nectarin считают, что социальные сети — отличный индикатор потенциального кассового успеха фильма: отзывы, упоминания, настроение аудитории говорят о многом, и на эти показатели можно влиять.