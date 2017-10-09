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Джулия Робертс снова исполнила роль Красотки
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Джулия Робертс снова исполнила роль Красотки 

Eva.ru 9 октября 2017
Знаменитая актриса Джулия Робертс уже двадцать лет не сходит с киноэкранов. Телеведущий Джеймс Корден пригласил ее вместе отпраздновать такой юбилей в его студии.
Шоу «The Late Late Show» Джеймса Кордена очень популярно в Америке. По его примеру в России выходит «Вечерний Ургант» на Первом канале. Джеймс приглашает к себе звезд и помимо бесед устраивает им встряску. Так случилось и с известной актрисой Джулией Робертс. Джеймс предложил актрисе вспомнить культовые фильмы с ее участием и сыграть из них ключевые сцены. В паре с ним Джулия за 9 минут переиграла персонажей из таких любимых всеми фильмов как «Красотка», «Ноттинг Хилл», «Ешь, молись, люби», оскароносного «Эрин Брокович» и других.
Актриса и Джеймс активно переодевались, удивляя даже друг друга смешными париками, а в конце вместе спели. Видно, что Джулия получила огромное удовольствие, снова исполняя свои любимые роли в компании комика. А зрители отметили, что актриса не лишена самоиронии, что всегда приятно наблюдать у знаменитостей такого масштаба.
«Она потрясающая!»
«Ее улыбка заставляет улыбаться.»
«Оказывается, я так мало ее фильмов видел.»
«Она всегда будет любимицей Америки.»
«Извините, но Джеймс переиграл ее.»
Помимо ностальгии, съемки Джулии Робертс в шоу вызвали еще и бурю восторгов по поводу ее прекрасной внешности: «Как хорошо она выглядит!», «Будто и не было этих лет!».
Недавно американская актриса и продюсер, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» Джулия Робертс украсила обложку журнала Elle Quebec, очередной раз восхитив поклонников своей потрясающей улыбкой.
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