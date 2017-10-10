Трейлер к фильму «Звездные войны: Последние джедаи»

На страничке Star Wars на YouTube ролик уже набрал более 6,5 миллионов просмотров.

Картина станет второй в новой трилогии "Звездных войн", которая стартовала два года назад эпизодом "Пробуждение силы".

Новый эпизод выйдет в прокат в конце года.