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Названа дата выхода продолжения «Пятидесяти оттенков серого»
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Названа дата выхода продолжения «Пятидесяти оттенков серого» 

Газета.Ru 11 октября 2017
Фото: Газета.Ru
Писательница Э. Л. Джеймс назвала в инстаграме дату выхода своей новой книги.
Джеймс — автор романов «Пятьдесят оттенков серого», «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы».
В 2015 году она выпустила книгу «Грей. Кристиан Грей о пятидесяти оттенках».
Теперь писательница сообщила, что продолжение «Darker: Fifty Shades Darker as told by Christian» (официальное российское название пока неизвестно) выйдет в США и Великобритании 28 ноября 2017 года. Далее последуют издания в других странах.
Ранее сообщалось, что опубликован тизер финальной части «Пятидесяти оттенков серого» — фильма «Пятьдесят оттенков свободы».
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