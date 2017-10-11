Названа дата выхода продолжения «Пятидесяти оттенков серого»

Писательница Э. Л. Джеймс назвала в инстаграме дату выхода своей новой книги.

Джеймс — автор романов «Пятьдесят оттенков серого», «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы».

В 2015 году она выпустила книгу «Грей. Кристиан Грей о пятидесяти оттенках».

Теперь писательница сообщила, что продолжение «Darker: Fifty Shades Darker as told by Christian» (официальное российское название пока неизвестно) выйдет в США и Великобритании 28 ноября 2017 года. Далее последуют издания в других странах.

Ранее сообщалось, что опубликован тизер финальной части «Пятидесяти оттенков серого» — фильма «Пятьдесят оттенков свободы».