Трейлер сериала «Порох» с Китом Харингтоном 

Британская телекомпания ВВС расщедрилась на трейлер нового исторического мини-сериала «Порох».
Группа провинциальных английских католиков планирует взорвать здание парламента вместе с королем Яковом I. Тот ужасно не нравился дворянам за то, что симпатизировал протестантам и ущемлял католиков. Заговор не удался, и 5 ноября 1605 года бочки вместе с исполнителем Гаем Фоксом обнаружили под зданием парламента. Всех заговорщиков отловили и жестоко казнили через повешение, потрошение, четвертование и обезглавливание — именно в таком порядке.
Одного из главных участников заговора, графа Роберта Кейтсби, играет Кит Харингтон — кстати говоря, потомок графа. Роль его кузины Энн исполняет Лив Тайлер. Марк Гейтисс изображает графа Роберта Сесила — лорда-хрнителя Малой печати, а Питер Муллан — главу английских иезуитов, отца Генри Гарнета.