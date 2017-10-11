Трейлер сериала «Порох» с Китом Харингтоном

Британская телекомпания ВВС расщедрилась на трейлер нового исторического мини-сериала «Порох».

Группа провинциальных английских католиков планирует взорвать здание парламента вместе с королем Яковом I. Тот ужасно не нравился дворянам за то, что симпатизировал протестантам и ущемлял католиков. Заговор не удался, и 5 ноября 1605 года бочки вместе с исполнителем Гаем Фоксом обнаружили под зданием парламента. Всех заговорщиков отловили и жестоко казнили через повешение, потрошение, четвертование и обезглавливание — именно в таком порядке.