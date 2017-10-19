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Призрак Аллена в трейлере «Я люблю тебя, папочка»
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Призрак Аллена в трейлере «Я люблю тебя, папочка» 

Ivi.ru 19 октября 2017
Американский комик, сценарист и актер Луис С. К. показал первый трейлер и постер снятого втайне ото всех фильма «Я люблю тебя, папочка», премьера которого состоялась на международном кинофестивале в Торонто этой осенью.
Черная комедия, снятая на чёрно-белую 35-миллиметровую плёнку и пародирующая все фильмы Вуди Аллена разом, рассказывает об успешном телепродюсере и сценаристе Глене, который впадает в панику, когда к его 17-летней дочери Чайне проявляет интерес 80-летний режиссер, известный не только хорошими фильмами, но и любовью к молоденьким девушкам.
Картина, актуальность которой в свете последних скандалов вокруг Харви Вайнштейна возросла до небес, может похвастаться множеством громких имён: в ней снялись Хлоя Грейс Морец, Джон Малкович, Хелен Хант, Иди Фалько, Роуз Бирн, Памела Адлон и Чарли Дэй. Главную роль Луис Си Кей исполнил сам.
В международный прокат фильм выйдет в ноябре, увидит ли комедию российский зритель, пока неизвестно.
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