Призрак Аллена в трейлере «Я люблю тебя, папочка»

Американский комик, сценарист и актер Луис С. К. показал первый трейлер и постер снятого втайне ото всех фильма «Я люблю тебя, папочка», премьера которого состоялась на международном кинофестивале в Торонто этой осенью.



Черная комедия, снятая на чёрно-белую 35-миллиметровую плёнку и пародирующая все фильмы Вуди Аллена разом, рассказывает об успешном телепродюсере и сценаристе Глене, который впадает в панику, когда к его 17-летней дочери Чайне проявляет интерес 80-летний режиссер, известный не только хорошими фильмами, но и любовью к молоденьким девушкам.



В международный прокат фильм выйдет в ноябре, увидит ли комедию российский зритель, пока неизвестно.