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Герои «50 оттенков серого» решили пожениться
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Герои «50 оттенков серого» решили пожениться 

Клео.Ру 7 ноября 2017
И все-таки они поженились. В финальном трейлере эротического триллера «50 оттенков свободы» можно увидеть кадры бракосочетания главных героев. Но этот вовсе не счастливый финал.
В последней части популярной эротической трилогии «50 оттенков серого» Кристиан Грей (Джейми Дорнан (Jamie Dornan)) и Анастейша Стил (Дакота Джонсон (Dakota Johnson)) благополучно регистрируют отношения. А после начинается очередная серия не самых приятных приключений. Призраки прошлого бессовестно мешают гармонии пары и угрожают жизни Анастейши.
Как уточняется, в новой ленте мы снова увидим Эрика Джонсона, Ким Бейсингер, Риту Ору, Ариэля Кеббела и Тайлера Хэклина.
В прокат лента «Пятьдесят оттенков свободы» выйдет в следующем году, как обычно, незадолго до Дня святого Валентина. А именно — 8 февраля.
Между прочим, в октябре писательница Эрика Леонард Джеймс анонсировала выход новой книги. Роман Darker: Fifty Shades Darker as told by Christian (продолжение книги «Грей. Кристиан Грей о пятидесяти оттенках» выпущенной в 2015 году) будет представлено в Британии в конце ноября.
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