Тест: кто вы из советских звезд?

Советских знаменитостей знают и уважают не хуже современных голливудских звезд. Наверняка среди таких ярких характеров найдется тот, что очень хорошо расскажет и о вас. Пройдите тест и узнайте, кто из артистов тех времен ближе всех вам по духу.