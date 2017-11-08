Тест: кто вы из скандинавских богов?

В российский прокат вышел новый фильм о приключениях Тора — «Тор: Рагнарёк». Картина за неделю проката сделала большие сборы и заняла четвертую строчку в рейтинге фильмов с лучшим киностартом этого года. Интерес к скандинавским героям очевиден.