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Умерла девушка Джеймса Бонда
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Умерла пятая «девушка Бонда» Карин Дор 

ТК «Звезда» 10 ноября 2017
Пятая «девушка Бонда» умерла в Германии в доме престарелых. Немецкая актриса Карин Дор из фильма о Джеймсе Бонде умерла в Германии на 80-м году жизни, сообщила газета Bild. О причинах смерти не сообщается.
Женщина, игравшая шпионку Хельгу Брандт в пятом фильме о приключениях британского секретного агента, скончалась в доме престарелых в Мюнхене. О ее смерти сообщил сын актрисы. Самой главной ролью в карьере актрисы стала девушка Бонда 1967 года. По сюжету картины, героиня Карин Дор должна была убить агента 007.
Ее напарником стал знаменитый актер Нош Коннери. Бюджет этого фильма составил 9,5 миллионов долларов, а в прокате собрал 110 миллионов долларов. Кроме бондианы, Дор засветилась в триллере Альфреда Хичкока Топаз в 1969 году и в приключенческой драме Нибелунги: Месть Кримхильды в 1967 году.
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