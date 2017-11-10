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Тест: какой вы сотрудник уголовного розыска
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Тест: какой вы сотрудник уголовного розыска 

Рамблер 10 ноября 2017
Фото: Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Фильм "Место встречи изменить нельзя" остается одним из самых любимых до сих пор. Пройдите тест и узнайте, на кого из главных героев фильма вы похожи — Глеба Жеглова или Володю Шарапова.
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