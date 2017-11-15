Дженнифер Энистон и Бен Аффлек снялись в пародии

Пародийный ролик был снят в честь 50-летия шоумена Джимми Киммела

Дженнифер Энистон не так часто выходит в свет, у нее нет ни одной страницы в соцсетях, поэтому видео с Энистон в главной роли очень порадовало поклонников актрисы.

48-летняя Джен предстала в новом для нее амплуа — в образе Лазерной девушки в красном супергеройском костюме.

В основе пародии — комикс «Ужасная десятка», который нарисовал сам Джимми Киммел, еще когда ему было девять лет. Все персонажи — это плоды воображения маленького Джимми, это совершенно бесполезные и смешные супергерои.

В начале ролика каждый из них демонстрирует свою силу, а затем они собираются вместе, чтобы отправиться спасать мир от главного злодея Человека-мускула. Смотрим, что получилось!