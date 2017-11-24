Зеленский сорвался на СБУ из-за сериала «Сваты»

Актер Зеленский обрушился с критикой на СБУ из-за сериала «Сваты»

Украинский актер Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал Службу безопасности Украины из-за возможного запрета показа сериала «Сваты» на территории страны. Артист опубликовал ролик с названием «Накипело!» на своей странице в facebook.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что из-за участия российского актера Федора Добронравова данный сериал может не получить прокатное удостоверение от Госкино. Ранее Добронравову СБУ запретила въезд на Украину из-за незаконного, по мнению Киева, посещения Крыма.

«В СМИ обговаривается такой важный для нашей страны вопрос — запретить сериал "Сваты". Без этого ж никак не растет экономика», — иронично посетовал Зеленский. — «Если сейчас задача СБУ и всех наших комитетов — забрать этот сериал от людей, ну так вы так и скажите, а не придумывайте различные поводы».

«Если кому-то не нравится слово "сваты", вам ближе слово "кумы", вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими "Сватами". Займитесь безопасностью, чтобы на улице можно было свободно пройти, а от "Сватов" пока ни один человек не повесился», — резюмировал артист.

Позднее официальный представитель СБУ Елена Гитлянская ответила на критику актера, заявив, что может «лично от себя согласиться с возмущениями шоумена», но ведомство не обладает полномочиями запрещать фильмы или сериалы. «Это исключительная компетенция Минкульта», — отметила она.

Крым снова стал частью России после референдума в марте 2014 года. Украина и большинство стран мира не признают результатов голосования. Москва утверждает, что плебисцит соответствовал международным нормам.