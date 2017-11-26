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Тест: правда и мифы о звездах
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Тест: правда и мифы о звездах 

Рамблер 26 ноября 2017
Фото: depositphotos.com
Мы знаем, с кем они живут, как одеваются, сколько зарабатывают и на какие вечеринки ходят. Но знаем ли мы о них то, что они не рассказывают на каждом углу?
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