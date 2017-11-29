«Легенда о Коловрате»: ответ фильму «300 спартанцев» 

Снятая полностью на зелёном экране «Легенда о Коловрате» — один из ярчайших фильмов года, причём не только из числа российских.
«Легенда о Коловрате»
Россия, реж. Джаник Файзиев, Иван Шурховецкий, в ролях: Илья Малаков, Александр Цой, Александр Ильин мл., Тимофей Трибунцев, Юлия Хлынина, Алексей Серебряков, Полина Чернышова, Игорь Савочкин, Николай Шрайбер, Илья Антоненко, Андрей Бурковский, Александр Ильин, Владимир Проскурин.
Евпатий Коловрат (будущая жена его так прозвала, потому что мальчишкой «вертел палками как солнышко») — десятник у рязанского князя, учит дружинников «драться ладно, а не вразнобой». Когда к городу подошла Орда, князь отправил его вместе с княжичем да купцами в стан к Батыю. Только вот великому хану дорогие дары оказались не нужны, ему нужна была сама Рязань. «Не говори гоп, пока не перепрыгнул», — высказался по этому поводу Евпатий…«Легенда о Коловрате» — наш первый, как не устают напоминать его создатели, полностью виртуальный фильм: он целиком снят в павильоне на хромакее. Конечно, какие-то интерьеры были выстроены для удобства актёров: изба героя, например, или центральная часть шатра хана. Но вся зима с её снегом и яростной метелью, все виды, вся деревянная Рязань и оставшийся после неё пепел — это всё нарисовано на постпродакшене.
Как это у нас водится, в успех подобного предприятия верилось с трудом — и поначалу любой зритель язвительно отметит: ну да, пейзаж, конечно, золотой, красивый (действие пролога разворачивается осенью), но фигуры-то — выделяются, и это заметно, а стало быть — нехорошо.
Кадр из фильма «Легенда о Коловрате»
Однако ещё немного — и многие наверняка перестанут об этом думать, и не потому, что привыкнут. Во-первых, уведёт за собой история, а во-вторых — за вычетом пары каких-то сцен графика здесь сделана на очень высоком уровне. Ощущение невсамделишности проходит довольно быстро — и от экрана очень скоро идёт уже одна лишь чистая энергия.
Красиво снято. И смело. И следует признать: технически это одна из самых совершенных наших лент последнего времени. В этом плане 2017-й вообще потрясающий год: инопланетное «Притяжение», космические «Время первых» и «Салют-7», теперь вот «Легенда о Коловрате» — оказываются, у нас умеют снимать кино со спецэффектами вполне себе мирового уровня! И это прекрасно: всегда бы так.
Но возникает, кстати, прецедент: если едва ли не всё вокруг — ненастоящее, то позволительно ли в таком случае выдвигать на профессиональные премии художников-постановщиков?.. Вот в «Викинге», например, многое строили, тогда как здесь — только рисовали; но глаз-то, в принципе, особой разницы не чувствует. Декораций не было, хотя вот они — есть; непростой, надо думать, вопрос для киноакадемиков.
Но что позволяет позабыть о производственных особенностях фильма, так это нестандартно (для выбранного-то жанра!) решённая подача материала. Дело в том, что Коловрат уже тринадцать лет мучается одним и тем же кошмаром, напрочь стирающим почти всю его память, — отчего домашние всякий раз вынуждены связывать его на ночь верёвками, дабы Евпатий не забуянил поутру, проснувшись в абсолютном неведении, кто он, где он и кто те люди, что его окружают.
Конечно, абсолютно оригинальным этот ход назвать нельзя, и большого смысла в нём как будто бы нет, но краска любопытная, работает. Мы не только вступаем в предлагаемый мир вместе с ничего не помнящим — и ничего, как и мы, не ведающим — героем, но и получаем дополнительную интригу: куда ещё этот сюжет выведет?..
И если сперва Коловрат просто приносит супруге вырезанную для неё свистульку, добавляя тонов лирической линии (выясняется, что делает он это каждый день, как и в любви признаётся), то потом три дня не спит, не желая забывать самого главного. А ещё позже говорит о спасаемых детях: «Я не вспомню завтра про них», — получая в ответ безупречное объяснение для создания этой картины: «Зато они тебя не забудут».
Оставим, кстати, в стороне собственно историческую составляющую фильма: в конце концов, это же «Легенда». Но здесь много ярких деталей иного толка: Коловрат находит ёжика, знахарь восторгается своей женой-красавицей (на самом деле — страшненькой), дочка князя приносит отцу варежки, русские рабы держат стол в ханском шатре, дети дышат на замёрзший узел паруса… Благодаря всему этому перед нами — не сухой патриотический байопик, а очень даже чувственное кино.
Кадр из фильма «Легенда о Коловрате»
Впрочем, в любом случае зрители придут в кинотеатры не только за этим. И их ожидания, надо полагать, с лихвой оправдаются: тут есть несколько действительно мощных сцен с жёстким и впечатляющим рубиловом — и сопровождены они достойным если не восхищения, то похвалы саундтреком.
«Кто же их всех хоронить-то будет?» — едва не присвистывает друг героя, завидев обустроившихся неподалёку татаро-монголов. «Каждый из нас десятерых ордынцев стоит», — не зря бахвалится княжич, способный свалить коня, схватив его за ноги. «Попробуем повернуть Орду на себя», — решает Коловрат, хотя вражеское войско растянулось в длину на десять километров, а у него самого — десятка два бойцов, если не меньше.
Так что сравнение с культовым эпиком «300 спартанцев» здесь оправдано и визуально, и идейно, и качественно. Только вместо узкого ущелья — небезуспешные партизанские действия да заснеженная гора посреди российского раздолья. Плюс тут есть огромный медведь — с оптимистичной присказкой «Потапыч русских не ломает».
Подведём же итог: «Легенда о Коловрате» со всеми своими особенностями — фильм, определённо заслуживающий зрительского внимания. Очень круто вышло. Эпично. Размашисто. От души.