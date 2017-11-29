«Легенда о Коловрате»: ответ фильму «300 спартанцев»

Снятая полностью на зелёном экране «Легенда о Коловрате» — один из ярчайших фильмов года, причём не только из числа российских.

«Легенда о Коловрате»

Евпатий Коловрат (будущая жена его так прозвала, потому что мальчишкой «вертел палками как солнышко») — десятник у рязанского князя, учит дружинников «драться ладно, а не вразнобой». Когда к городу подошла Орда, князь отправил его вместе с княжичем да купцами в стан к Батыю. Только вот великому хану дорогие дары оказались не нужны, ему нужна была сама Рязань. «Не говори гоп, пока не перепрыгнул», — высказался по этому поводу Евпатий…«Легенда о Коловрате» — наш первый, как не устают напоминать его создатели, полностью виртуальный фильм: он целиком снят в павильоне на хромакее. Конечно, какие-то интерьеры были выстроены для удобства актёров: изба героя, например, или центральная часть шатра хана. Но вся зима с её снегом и яростной метелью, все виды, вся деревянная Рязань и оставшийся после неё пепел — это всё нарисовано на постпродакшене.

Как это у нас водится, в успех подобного предприятия верилось с трудом — и поначалу любой зритель язвительно отметит: ну да, пейзаж, конечно, золотой, красивый (действие пролога разворачивается осенью), но фигуры-то — выделяются, и это заметно, а стало быть — нехорошо.

Кадр из фильма «Легенда о Коловрате»

Однако ещё немного — и многие наверняка перестанут об этом думать, и не потому, что привыкнут. Во-первых, уведёт за собой история, а во-вторых — за вычетом пары каких-то сцен графика здесь сделана на очень высоком уровне. Ощущение невсамделишности проходит довольно быстро — и от экрана очень скоро идёт уже одна лишь чистая энергия.

Красиво снято. И смело. И следует признать: технически это одна из самых совершенных наших лент последнего времени. В этом плане 2017-й вообще потрясающий год: инопланетное «Притяжение», космические «Время первых» и «Салют-7», теперь вот «Легенда о Коловрате» — оказываются, у нас умеют снимать кино со спецэффектами вполне себе мирового уровня! И это прекрасно: всегда бы так.

Но возникает, кстати, прецедент: если едва ли не всё вокруг — ненастоящее, то позволительно ли в таком случае выдвигать на профессиональные премии художников-постановщиков?.. Вот в «Викинге», например, многое строили, тогда как здесь — только рисовали; но глаз-то, в принципе, особой разницы не чувствует. Декораций не было, хотя вот они — есть; непростой, надо думать, вопрос для киноакадемиков.

Но что позволяет позабыть о производственных особенностях фильма, так это нестандартно (для выбранного-то жанра!) решённая подача материала. Дело в том, что Коловрат уже тринадцать лет мучается одним и тем же кошмаром, напрочь стирающим почти всю его память, — отчего домашние всякий раз вынуждены связывать его на ночь верёвками, дабы Евпатий не забуянил поутру, проснувшись в абсолютном неведении, кто он, где он и кто те люди, что его окружают.

Конечно, абсолютно оригинальным этот ход назвать нельзя, и большого смысла в нём как будто бы нет, но краска любопытная, работает. Мы не только вступаем в предлагаемый мир вместе с ничего не помнящим — и ничего, как и мы, не ведающим — героем, но и получаем дополнительную интригу: куда ещё этот сюжет выведет?..

И если сперва Коловрат просто приносит супруге вырезанную для неё свистульку, добавляя тонов лирической линии (выясняется, что делает он это каждый день, как и в любви признаётся), то потом три дня не спит, не желая забывать самого главного. А ещё позже говорит о спасаемых детях: «Я не вспомню завтра про них», — получая в ответ безупречное объяснение для создания этой картины: «Зато они тебя не забудут».

Оставим, кстати, в стороне собственно историческую составляющую фильма: в конце концов, это же «Легенда». Но здесь много ярких деталей иного толка: Коловрат находит ёжика, знахарь восторгается своей женой-красавицей (на самом деле — страшненькой), дочка князя приносит отцу варежки, русские рабы держат стол в ханском шатре, дети дышат на замёрзший узел паруса… Благодаря всему этому перед нами — не сухой патриотический байопик, а очень даже чувственное кино.

Кадр из фильма «Легенда о Коловрате»

Впрочем, в любом случае зрители придут в кинотеатры не только за этим. И их ожидания, надо полагать, с лихвой оправдаются: тут есть несколько действительно мощных сцен с жёстким и впечатляющим рубиловом — и сопровождены они достойным если не восхищения, то похвалы саундтреком.

«Кто же их всех хоронить-то будет?» — едва не присвистывает друг героя, завидев обустроившихся неподалёку татаро-монголов. «Каждый из нас десятерых ордынцев стоит», — не зря бахвалится княжич, способный свалить коня, схватив его за ноги. «Попробуем повернуть Орду на себя», — решает Коловрат, хотя вражеское войско растянулось в длину на десять километров, а у него самого — десятка два бойцов, если не меньше.

Так что сравнение с культовым эпиком «300 спартанцев» здесь оправдано и визуально, и идейно, и качественно. Только вместо узкого ущелья — небезуспешные партизанские действия да заснеженная гора посреди российского раздолья. Плюс тут есть огромный медведь — с оптимистичной присказкой «Потапыч русских не ломает».

Подведём же итог: «Легенда о Коловрате» со всеми своими особенностями — фильм, определённо заслуживающий зрительского внимания. Очень круто вышло. Эпично. Размашисто. От души.