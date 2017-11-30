Режиссер «Фантастических тварей» вступился за Деппа

Режиссер «Фантастических тварей» Дэвид Йейтс вступился за Джонни Деппа и подтвердил, что актер сохранит за собой роль Грин-де-Вальда. Ранее фанаты подняли волну негодования, требуя заменить Деппа в новых фильмах франшизы из-за обвинений в домашнем насилии по отношению к бывшей супруге актера Эмбер Хёрд.

«Честно говоря, проблема заключается в том, что сейчас многие жертвы обвиняют людей в различных вещах, и это звучит убедительно и пугающе. В случае с Джонни я слышал заявления только от одного человека. Однако я могу обсуждать лишь того Деппа, которого вижу каждый день: чрезвычайно порядочного и доброго. Какие бы обвинения не поступали в его сторону, они совсем не вяжутся с тем актером, который работает вместе со мной», ‒ говорит Йейтс.