Режиссер «Фантастических тварей» вступился за Деппа 

Режиссер «Фантастических тварей» Дэвид Йейтс вступился за Джонни Деппа и подтвердил, что актер сохранит за собой роль Грин-де-Вальда. Ранее фанаты подняли волну негодования, требуя заменить Деппа в новых фильмах франшизы из-за обвинений в домашнем насилии по отношению к бывшей супруге актера Эмбер Хёрд.
«Честно говоря, проблема заключается в том, что сейчас многие жертвы обвиняют людей в различных вещах, и это звучит убедительно и пугающе. В случае с Джонни я слышал заявления только от одного человека. Однако я могу обсуждать лишь того Деппа, которого вижу каждый день: чрезвычайно порядочного и доброго. Какие бы обвинения не поступали в его сторону, они совсем не вяжутся с тем актером, который работает вместе со мной», ‒ говорит Йейтс.
Действие сюжета второй части под названием «Преступления Грин-де-Вальда» развернется в Париже в 1927 году, спустя несколько месяцев после событий оригинальной ленты. Могущественный тёмный маг Геллерт Грин-де-Вальд (Депп) сбегает из-под стражи и приступает к поиску еще большего числа приспешников с целью осуществить свою зловещую цель: возвысить волшебников над всеми не-магами. Единственный, кто способен остановить его, это волшебник Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), который некогда был самым близким другом Гриндевальда. Но Дамблдору не удастся справиться со злом в одиночку, поэтому он решает заручиться поддержкой своего бывшего ученика, Ньюта Скамандера (Эдди Редмэйн). Захватывающее приключение, полное невероятных опасностей, вновь объединит Ньюта с Тиной (Кэтрин Уотерстон), Куини (Элисон Судол) и Якобом (Дэн Фоглер), а также проверит на прочность их дружбу и верность друг другу.
Также в актерский состав входят Зои Кравиц (Лета Лестрэйндж), Эзра Миллер (Криденс), Каллум Тернер (Тесей Скамандер) и Клаудия Ким. Мировая премьера новой картины из вселенной Гарри Поттера намечена на 16 ноября 2018 года.